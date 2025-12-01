Dacă pe gazon au cântat alături de galerie, în vestiar ritmul a fost dictat de Florin Salam.



Campioana României a făcut un pas important spre zona de play-off a Superligii, reușind să se impună pe terenul "marinarilor" grație unei prime reprize solide. Golurile marcate de Adrian Șut și David Miculescu în prima jumătate de oră au fost suficiente pentru a asigura cele trei puncte, chiar dacă Ionuț Larie a redus din diferență din penalty și a menținut suspansul până la final.



Imediat după ultimul fluier al lui Rareș Vidican, elevii lui Elias Charalambous s-au dus glonț către sectorul rezervat oaspeților pentru a sărbători alături de suporteri. În ciuda euforiei, mesajul fanilor a fost unul clar: "Steaua bate Dinamo", semn că roș-albaștrii sunt deja cu gândul la următorul meci, cel cu marea rivală din „Groapă”.



Petrecere cu manele la vestiar



Adevărata petrecere s-a mutat însă la cabine, ferită de ochii publicului, dar nu și de urechile celor prezenți în zona mixtă. Vali Crețu, recunoscut ca fiind unul dintre responsabilii cu atmosfera în lotul roș-albaștrilor, a fost văzut îndreptându-se spre vestiar cu boxa portabilă, potrivit GSP.



În scurt timp, din vestiarul oaspeților au început să răsune manele. Hitul ales pentru celebrarea celor trei puncte a fost "Am norocul scris în frunte", interpretat de Florin Salam. Muzica a fost acompaniată de aplauzele ritmice ale jucătorilor, semn că tensiunea acumulată în lupta pentru clasament s-a risipit după acest rezultat.

