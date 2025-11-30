Roș-albaștrii s-au apropiat la două puncte de echipa lui Hagi. Șut a deschis scorul în minutul 14, livrat de Olaru, iar Miculescu a dus scorul la 2-0 după ce Buzbuchi a respins greșit un șut al aceluiași Șut.



Farul a reintrat în joc înainte de pauză, prin reușita lui Larie din penalty, însă repriza secundă a aparținut FCSB-ului. Ișfan a dat în transversală pentru gazde, în timp ce Tănase și Ramalho au lovit barele porții lui Buzbuchi.



În final, echipa lui Charalambous a plecat cu cele trei puncte și a urcat provizoriu pe locul 9.



Gigi Becali a numit echipa care se bate cu FCSB la titlu: „Așa cred”



La scurt timp după meci, Gigi Becali a intrat ân direct la TV și a discutat despre lupta la titlu. Finanțatorul roș-albaștrilor a spus că vede o singură candidată puternică în afară de FCSB.



„(n.r - cu cine se luptă FCSB la titlu?) Eu tot Craiova cred că este (n.r - candidată), așa cred. Rapid nu poate să dea la nesfârșit trei goluri din două devieri. Așa cred”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.



Clasamentul rămâne extrem de strâns în zona play-off-ului. FCSB are acum 24 de puncte și e urmată îndeaproape de Oțelul (24), UTA (25) și Farul (26). În față, lupta se încinge. FC Argeș are 30, Universitatea Craiova 32, Dinamo 34, Botoșani 36, iar liderul Rapid domină cu 38 de puncte.



Roș-albaștrii pot coborî pe locul 10 dacă U Cluj va câștiga meciul cu Universitatea Craiova. Partida este programată luni, 1 decembrie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

