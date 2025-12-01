FCSB a condus cu 2-0 încă din minutul 24, după golurile marcate de Adrian Șut și David Miculescu, iar Farul a redus din handicap până la pauză, după ce Ionuț Larie a transformat un penalty obținut de Răzvan Tănasă.



Ciprian Marica, după Farul - FCSB 1-2: "Nu se cade ca echipa campioană să tragă de timp din prima repriză"

Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, s-a arătat dezamăgit după joc, spunând că dobrogenii ar fi meritat măcar un egal după felul în care a arătat repriza secundă. Fostul internațional le-a reproșat celor de la FCSB că au tras de timp încă din prima repriză.



"Ne așteptam să fie un meci greu. Am întâlnit o echipă cu jucători peste calitatea noastră, dar am avut ambiție, dăruire și puteam reveni. Păcat că n-am reușit să egalăm.



Mi-a lăsat un gust amar că FCSB a tras de timp din prima repriză. Pentru o echipă campioană parcă nu se cade.



În rest, ce să zic? Un meci cu o primă repriză slabă a noastră. În a doua repriză am revenit. Ianis a avut încredere mare, a jucat cu doi atacanți contra FCSB-ului, iar ei nu prea au ieșit din jumătatea lor. Păcat că n-am reușit să marcăm.



Îmi pare rău că n-am obținut măcar egalul. În a doua repriză am avut o ocazie monumentală. Păcat că n-am fost inspirați să marcăm. Poate s-ar fi deschis jocul și am fi marcat încă un gol.



Cert e că azi pierdem 3 puncte și ne luptăm în continuare la play-off. Asta e, am întâlnit o echipă foarte bună. Atât s-a putut în această seară. Păcat că n-am obținut mai mult. Doar neșansa a făcut să nu marcăm și să nu luăm măcar un punct în această seară", a spus Ciprian Marica, după meci.

