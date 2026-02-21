Fundașul central român are un nou antrenor, iar acesta ar fi luat decizia în legătură cu primul 11 din derby-ul cu Arsenal.

Partida Tottenham - Arsenal, din runda 27 de Premier League, va avea loc duminică (22-02-2026), de la ora 18:30 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO.

Robert Niță l-a făcut praf pe Igor Tudor

Andrei Grecu i-a avut invitați în emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe Robert Niță, Cristi Pulhac și Cătălin Oprișan și au discutat, printre altele, de schimbare de antrenor de la Tottenham.

Cei patru au căzut de acord că Igor Tudor nu pare să fie antrenorul care să îi ofere echipei lui Radu Drăgușin gura de aer de care are nevoie. Concluzia a fost tras în urma ultimelor experiențe pe care le-a avut croatul din postura de antrenor.

„A avut impact în primele etape mai peste tot pe unde a fost, face în primele etape 16-17 puncte. El a și făcut o declarație: 'aveați nevoie de mine'. Alo! Unde te crezi?

A spus că la el antrenamentul e baza, la meci vede el ce face, dar eu ce antrenez, iar la primul antrenament a avut 13 jucători, oricum el nu prea...

Ăștia riscă să retrogradeze! El zice: 'veniți la stadion să îi susțineți pe băieți și vă promit că la anul sunt în Premier League”, a spus Robert Niță în exclusivitate la Play On Sport pe VOYO.

Spurs se află pe locul 16 în Premier League, la cinci puncte de zona retrogradării, situație care a dus la demiterea lui Thomas Frank.

Debutul său va fi într-un meci dificil, împotriva liderului Arsenal, programat duminică, 22 februarie. Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.

Igor Tudor este noul antrenor al lui Tottenham

Chiar dacă s-a zvonit că Mauricio Pochettino ar putea fi o opțiune pentru banca tehnică a echipei, conducerea a optat, în cele din urmă, pentru Igor Tudor (47 de ani).

Antrenorul croat este liber de contract din luna octombrie. A pregătit-o ultima oară pe Juventus, iar în cariera sa a mai trecut pe la Udinese, Verona, Marseille și Lazio.

”Suntem încântați să anunțăm instalarea lui Igor Tudor ca antrenor principal al echipei până la finalul sezonului”, a transmis Tottenham, prin intermediul rețelelor de socializare.