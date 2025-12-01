4 plecări și 4 sosiri la FCSB în iarnă

Gigi Becali a anunțat că 4 jucători vor pleca de la FCSB în iarnă. Printre ei se va număra și Malcom Edjouma, mijlocașul al cărui contract va expira la finalul lunii decembrie. La capitolul sosiri, alți patru jucători sunt așteptați.



"Sunt deja vreo trei-patru jucători pe care îi știu. Edjouma termină contractul și mai sunt încă 3 care pleacă ei. Dacă pleacă 4 jucători, e clar că trebuie să vină tot 4 jucători", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Lui Crețu îi prelungesc contractul"



La doar câteva zile după scandalul de la Belgrad și criticile primite pentru vorbele urâte adresate coechipierului Siyabonga Ngezana, Valentin Crețu (36 de ani) a primit o veste mare din partea lui Becali: încă o prelungire de contract.



"Lui Crețu îi prelungesc contractul. Pantea e emotiv. Îl băgăm pe Crețu. Chiar dacă mai greșește, nu are emoții. Crețu face banda, urcă până acolo. Nu știe să centreze, dar face banda. O să-i prelungesc contractul!", a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali: "Încă am încredere în Politic că e fotbalist de fotbalist"



Un alt jucător care a primit o veste bună după meciul de la Ovidiu a fost Dennis Politic. Rezervă neutilizată în meciul cu Farul, fostul dinamovist beneficiază în continuare de încrederea lui Gigi Becali, chiar dacă până acum a avut puține realizări.



"Politic? Da, mai are viitor la FCSB. Când va intra Politic în mână, va fi fotbalist de fotbalist. Eu așa cred! O să-l bag în Cupa României acum, de exemplu. Trebuie să joace și el două-trei meciuri ca să-și arate calitățile. Plecarea de pe loc și execuțiile nu i le poate lua nimeni. E adevărat, are și emoții pentru că n-a realizat nimic de când a ajuns aici, dar încă mai cred în el. Asta nu înseamnă că am încredere 5 ani, ci în anul care vine. O să-l bag în Cupă și o să vedem. Eu cred că își va reveni", a mai spus Becali.

FCSB va înfrunta UTA Arad în grupele Cupei României, miercuri, de la ora 21:00, în deplasare.

