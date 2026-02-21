Alexandra Anghel a recunoscut cine sunt marile ei rivale. Luptătoarea a avut curajul să admită că s-a simțit frustrată să o vadă pe turcoaica Buse Tosun Cavusoglu (30 de ani) cum devine campioană mondială în 2023 și obține argintul olimpic în 2024, performanțe la care ea nu a ajuns încă.

Marile rivale ale Alexandrei Anghel

Alexandra Anghel reușise să o învingă pe Buse Tosun Cavusoglu, la Campionatul European din 2023 de la Zagreb, unde a obținut medalia de aur. Faptul că o sportivă, în fața căreia s-a impus, a atins niște performanțe pe care ea nu le-a realizat i-a adus o mare suferință Alexandrei Anghel.

Cu toate acestea, luptătoarea legitimată la Steaua și-ar dori să își ia revanșa împotriva unei alte sportive, tot din Turcia. Este vorba despre Nesrin Baș, contra căreia a cedat anul trecut la Europene și Mondiale.

Alexandra Anghel: „A fost momentul cel mai dificil pentru mine”

„Am avut multe adversare de-a lungul anilor. Nu îmi place să consider că a fost cineva mai bun neapărat. Cred că am greșit și trebuie să îmi îndrept greșelile. Aici am lucrat tot timpul. Însă în 2024 am avut un an foarte dificil pentru că în 2023 am ieșit campioană europeană luptându-mă cu o sportivă din Turcia, Buse Tosun Cavusoglu, cu care mă luptam tot timpul.

Eram foarte apropiate, a mai câștigat și ea. Atunci la Campionatul European am bătut-o și eu în 2023. Ea după a ieșit campioană mondială, s-a calificat la Jocurile Olimpice și a luat și medalie. Acela a fost momentul cel mai dificil pentru mine, știind că eu am bătut-o și ea a reușit să atingă niște obiective pe care eu nu le-am atins. Dar m-am resemnat cu chestia aceasta și consider că ea a fost una dintre cele mai grele adversare cu care m-am luptat eu. A lăsat așa o amprentă după tot ce s-a întâmplat.

Acum că am schimbat categoria (n.r.- de la 72 de kg la 76) s-au schimbat și adversarele. O să fie mai greu să mă întâlnesc cu adversara față de care simt eu o repulsie și în fața căreia aș vrea eu să îmi iau revanșa. Este vorba tot de o sportivă din Turcia, Nesrin Baș, care m-a învins anul trecut și la Campionatul European, și la Campionatul Mondial. Consider doar că am făcut niște greșeli de care ea a profitat și asta m-a costat meciul, atâta tot”, a declarat Alexandra Anghel, în exclusivitate pentru Sport.ro.