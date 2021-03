Becali a adus COPIII la derby! Inventia de la care asteapta MILIOANE: cine sunt pustii de 16 si 19 ani luati de Becali in echipa contra CFR-ului

Gigi Becali a luat o decizie surprinzatoare in alcatuirea lotului pentru derby-ul cu CFR!

Dupa ce l-a adus pe Istrate in prima echipa si l-a jucat la Arad, etapa trecuta, Gigi a decis sa-i impinga spre Liga 1 pe Dacid Keckes (16 ani, atacant) si pe Ciprian Timis (19 ani, mijlocas stanga).



Nascut la Tg. Mures pe 30 martie 2004, Keckes a venit in 2019 in Academia FCSB de la echipa locala Kinder. Timis, cu 3 an mai mare, e din 2017 la clubul din Berceni, adus de la Viitorul Mihai Georgescu. Niciunul nu are vreo aparitie la prima echipa pana in prezent.

Dupa ce l-a jucat pe Istrate contra Aradului si l-a avut pe banca pe un alt pusti dezvoltat de academie, Ciuciulete, Becali insista pe politica promovarii agresive de tineri, fiind convins ca aceasta e cheia unui viitor economic profitabil.

www.sport.ro a anuntat in exclusivitate astazi convocarile celor doi pentru derby-ul cu CFR.