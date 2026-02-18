Acum, antrenorul dobrogenilor urmărește atent lupta la titlu. După ce le-a întâlnit pe Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, Zicu a spus clar: ”câinii” sunt favoriți la titlu.

De altfel, Dinamo este și singura echipă care a reușit să câștige la Constanța dintre cele trei, un 3-2 cu final dramatic. Rapid a cedat pe terenul Farului, scor 3-1, iar Craiova a fost învinsă categoric, 4-1.

Ianis Zicu: ”Ca ordine, consider că ar fi Dinamo, Craiova și Rapid”

Multe voci importante din fotbalul românesc o văd pe Universitatea Craiova drept principala favorită pentru titlul de campioană din acest sezon. Oltenii se pot distanța de urmăritoare, având în vedere că Rapid și Dinamo se întâlnesc în meciul direct, iar liderul se va deplasa la Slobozia pentru meciul cu Unirea.

„Chiar dacă Craiova a pierdut cu 4-1 aici, a fost o echipă foarte puternică. Au jucători de mare valoare și sunt puternici în dueluri. În acel meci am marcat la toate situațiile pe care le-am avut, iar Craiova a avut mai multe ocazii decât Rapid.

După jocul cu Craiova am spus că, probabil, scorul trebuia să fie 4-3. Ca ordine, consider că ar fi Dinamo, Craiova și Rapid. Rapid nu mi s-a părut la fel de puternică precum celelalte două. Și în tur, când am pierdut pe Giulești, am avut o repriză foarte bună și momentele noastre să egalăm la 1-2”, a spus Ianis Zicu.

În urma ultimei etape, Craiova rămâne favorită la titlu în opinia bookmakerilor. Schimbarea s-a făcut la favorita cu numărul doi, unde Rapid i-a ”cedat” locul lui Dinamo.

A patra favorită rămâne, în continuare, FCSB, chiar dacă echipa lui Gigi Becali tremură serios pentru calificarea în ”TOP 6” la finele sezonului regulat.

Favoritele la titlu din Superligă, în opinia bookmakerilor: