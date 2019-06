Gigi Becali, in pas cu moda! Patronul FCSB a venit la antrenament cu pantofi sport de 800 euro. FOTO

Gigi Becali a fost prezent la primul antrenament din aceasta vara al celor de la FCSB.

Gigi Becali l-a urmarit azi pe Bogdan Andone, noul antrenor al echipei, dar si pe Alexandru Tudor, noul director sportiv al clubului. Becali a anuntat ca fost arbitru va superviza activitatea de la academie si de la baza din Berceni a FCSB.



Gigi Becali, pantofi sport de 800 euro!

Becali a venit la baza din Berceni incaltat cu pantofi sport de 800 de euro, cu talpa inalta. E ultima fitza in materie de moda de lux a marilor case de moda. Si Simona Halep a purtat un model asemanator din gama feminina.



Gigi Becali le-a vorbit jucatorilor in vestiar

Gigi Becali a vrut sa-i dea o mana de ajutor lui Bogdan Andone si a mers in cantonamentul FCSB-ului in aceasta dimineata. El le-a transmis jucatorilor ca nu va tolera acte de indisciplina si a tinut sa precizeze ca Bogdan Andone va "taia si va spanzura la echipa".



Gigi Becali: "Le-am zis ca indisciplina se pedepseste"

"M-am vazut cu jucatorii si le-am spus asa: Bogdan Andone, care nu a fost bagat in seama, e posibil sa fie cel mai bun. Le-am zis ca indisciplina nu se tolereaza, fie ca esti tu Tanase sau alt jucator. Dar nu o sa fie probleme, ca ei sunt cuminti. La Academie am hotarat sa nu mai fie televizoare in camere, doar in sala mare. Sa se uite la ce vor acolo, dar nu in camera. Camera e pentru odihna", a spus Gigi Becali in aceasta dimineata.



Alexandru Tudor, noul director sportiv de la FCSB!

"Va fi ochii mei la echipa! El va superviza tot ce se intampla la Academie! Va fi director sportiv! Abia dupa ce l-am angajat am aflat cate stie inclusiv despre administrarea fotbalului. Stie lucruri ca Guardiola, despre cat trebuie sa fie iarba, despre cat de uda, despre circulatia balonului. Este un om foarte destept, Dumnezeu i-a dat intelepciune. In primul rand a contat si ca este om al lui Dumnezeu. Cu el ma intalnesc mereu la biserica. Programul lui incepe dupa 10:30, ca dimineata el merge la biserica. Intai la Dumnezeu, apoi la astea lumesti.

O sa facem si o mica bisericuta aici, in cantonament. M-am consultat si cu el. Unde este rugaciune, acolo Dumnezeu ajuta. Eu fac si acasa la mine un mic Paraclis. Si la Palat fac, am depus actele. Aici se va face Liturghie in fiecare zi.

Eu nu-i oblig pe jucatori, fiecare face ce vrea. Eu vreau doar ca Sfanta Liturghie sa se faca aici, ca Dumnezeu le rezolva pe toate", a spus Gigi Becali.