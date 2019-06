Surpriza TOTALA! Jucator de milioane de euro de la Napoli la antrenamentul de azi al FCSB! :)

Stelistii au avut un coleg de antrenament cu nume la sedinta de pregatire de azi.

Vlar Chiriches s-a aflat sub comanda lui Bogdan Andone. Fundasul lui Napoli nu planuieste insa o revenire in Romania, ci doar sa-si reintre in forma dupa accidentarea care l-a tinut pe tusa in ultimele luni.



Vlad Chiriches, 29 de ani, a plecat de la FCSB in schimbul a 8,5 milioane de euro in 2013. Romanul a trecut pe la Tottenham, apoi a ajuns la Napoli. In prezent, cota sa e de 4,5 milioane de euro, conform evaluarii transfermarkt.