Alex Pascanu, anunt despre transfer: "Sper sa iasa bine!" Ce spune despre ofertele de la FCSB si CFR

Alex Pascanu e vanat de cele mai importante cluburi din Liga 1.

Alex Pascanu participa cu nationala U21 la EURO, iar apoi trebuie sa ia o decizie importanta in privinta viitorului sau. FCSB si CFR il asteapta cu oferte in Liga 1, in timp ce la Leicester are sanse mici sa patrunda in lotul echipei de seniori.



Alex Pascanu: Ma gandesc la FCSB si CFR dupa EURO!

”Deocamdata sunt cu gandul doar la nationala, nici nu m-am mai gandit la echipa de club. Atmosfera de aici e foarte buna si chiar nu m-am gandit la ce voi face dupa Euro. Cand va veni timpul, cand se va termina campania asta, atunci ma voi gandi.

Despre FCSB sau CFR Cluj o ma gandesc dupa ce terminam campania asta. O sa pun atunci totul pe masa si o sa vad ce decizie o sa iau. Sper sa iasa bine si sa fie si mai multe optiuni. Cu cat mai multe, cu atat mai bine”, a spus Alexandru Pascanu.