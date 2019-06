Bogdan Andone l-a readus pe Denis Serban la FCSB! "Transfer" neasteptat pentru ros-albastri. VIDEO

Bogdan Andone a condus primul antrenament cu FCSB.

Fostul secund al lui Mihai Teja este numirea surpriza a lui Gigi Becali in acest sezon la FCSB. Fost jucator la Rapid, Andone spera sa spulbere blestemul ultimilor ani si sa readuca titlul la FCSB. Andone a fost supervizat de Gigi Becali la reunirea lotului, dar si de noul director sportiv al clubului, Alexandru Tudor.



Bogdan Andone l-a readus pe Denis Serban la FCSB! :)





In timpul conferintei de presa, Bogdan Andone s-a referit la Dennis Man ca Denis Serban, in momentul in care vorbea despre prestatia elevilor sai de la echipa nationala. Man a marcat in partida cu Malta, dupa ce nu a prins echipa in Norvegia.

"Ii felicit pe aceasta cale si pe Iulian Cristea, si pe Denis, la Denis Serban chiar dupa meciul cu Norvegia cand am vazut ca nu a fost in lot si era extrem dezamagit ca i-am spus sa aiba incredere ca va juca cu Malta si va marca cu siguranta", a spus Bogdan Andone in conferinta de la Berceni.

Denis Serban, vandut de Steaua la Valencia!

Denis Serban a jucat la Steaua intre 1996 si 1998, cand a fost vandut la Valencia. In 2002, mijlocasul a revenit in Romania la rapid, iar in 2004 a jucat la Dinamo, pentru ca in sezonul 2006/2007 sa revina in Stefan cel Mare. Serban a avut si o scurta aventura in antrenorat, in 2007 la Astra si in 2010 la Farul Constanta, clubul care l-a lansat.