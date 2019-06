Alexandru Tudor, noul director sportiv al FCSB-ului! Gigi Becali: "Va superviza tot, va fi ochii mei la echipa! Are program de la 10:30, ca dimineata e la biserica"

Gigi Becali anunta ca Alexandru Tudor va face parte din conducerea administrativa a FCSB. El va avea rolul de a fi "ochii si urechile patronului la echipa".

Alexandru Tudor este noul director sportiv al FCSB. Potrivit patronului formatiei ros-albastre, Gigi Becali, fostul arbitru va superviza tot ce se intampla la baza de pregatire de la Berceni. "Va fi ochii si urechile mele la echipa", spune Becali.

Gigi Becali: "Alexandru Tudor, ochii si urechile mele la echipa"



"Va fi ochii mei la echipa! El va superviza tot ce se intampla la Academie! Va fi director sportiv! Abia dupa ce l-am angajat am aflat cate stie inclusiv despre administrarea fotbalului. Stie lucruri ca Guardiola, despre cat trebuie sa fie iarba, despre cat de uda, despre circulatia balonului. Este un om foarte destept, Dumnezeu i-a dat intelepciune. In primul rand a contat si ca este om al lui Dumnezeu. Cu el ma intalnesc mereu la biserica. Programul lui incepe dupa 10:30, ca dimineata el merge la biserica. Intai la Dumnezeu, apoi la astea lumesti.

O sa facem si o mica bisericuta aici, in cantonament. M-am consultat si cu el. Unde este rugaciune, acolo Dumnezeu ajuta. Eu fac si acasa la mine un mic Paraclis. Si la Palat fac, am depus actele. Aici se va face Liturghie in fiecare zi.



Eu nu-i oblig pe jucatori, fiecare face ce vrea. Eu vreau doar ca Sfanta Liturghie sa se faca aici, ca Dumnezeu le rezolva pe toate", a spus Gigi Becali.