Aparitie surpriza pe lista liderilor de la FCSB! Unul dintre jucatorii folositi putin sezonul trecut e printre favoritii lui Andone

Bogdan Andone nu va schimba lista capitanilor de la echipa.

Banderola ramane pe bratul lui Mihai Pintilii. Andone il vede pe mijlocasul central drept mana sa dreapta atat in vestiar, cat si pe teren.

Alaturi de Pintilii, noul antrenor principal de la FCSB ii vede esentiali in relatia dintre staff si restul jucatorilor pe Lucian Filip si Mihai Roman. Ultimul a jucat putin sezonul trecut, iar cand a facut-o a fost trimis pe un post unde nu mai jucase niciodata, in stanga defensivei.

"Pentru mine, Pintilii e capitanul echipei. Are experienta si va aduce un plus. Va fi un fel de antrenor secund. E liantul dintre vestiar si antrenori. Si Mihai Roman, si Lucian Filip la fel. Sunt jucatori cu experienta", a spus Andone.

A cerut transferuri

Bogdan Andone spune ca e multumit de lot, dar a recunoscut ca sefii lucreaza si la achizitii in aceasta perioada. Andone isi doreste cel mult doi fotbalisti noi.

"In mare, lotul este stabilit. Am discutat cu patronul si presedintele. Cred ca am avea nevoie de unul sau doi jucatori. E nevoie de intariri pe anumite pozitii. Ramane sa vedem ce va fi. In mare, lotul e facut", a explicat Andone.