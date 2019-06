Prima decizie a lui Andone la FCSB: Cine va fi capitan in mandatul sau! "Chiar am vorbit cu el! Respectul il castigi!"

Bogdan Andone (44 de ani), noul antrenor al FCSB, a sustinut o conferinta de presa in aceasta dimineata. Lotul formatiei ros-albastre s-a reunit ieri.

Bogdan Andone (44 de ani) este noul antrenor al FCSB-ului. El a sustinut prima sa conferinta de presa in noua calitate, la o zi dupa reunirea lotului formatiei ros-albastre. Bogdan Andone a vorbit despre cine va fi capitanul echipei, dar si despre cum va administra vestiarul.

Bogdan Andone: "Pintilii va fi capitan! Respectul il castigi"



Bogdan Andone a decis ca Mihai Pintilii sa fie primul capitan al FCSB. El spune ca "respectul se castiga si nu depinde de modul de adresare". El mai spune ca este adeptul idee ca "veteranii si jucatorii cu experienta trebuie sa reprezinte vestiarul".

"Avem jucatori cu experienta, jucatori importanti. Eu am fost intotdeauna adeptul ideii ca fotbalistii cu experienta trebuie sa tina vestiarul. Pintilii este capitanul echipei.

Avem niste baieti de caracter, niste baieti extraordinari. Eu ii cunosc, sunt niste oameni exceptionali inainte de a fi fotbalisti. Nu am nicio emotie in relatia cu ei. Din contra, eu sunt extrem de increzator ca vom avea o relatie buna", a spus Bogdan Andone.

FCSB pleaca in primul cantonament la Brasov



Pentru prima data dupa 15 ani, FCSB nu mai pleaca in strainatate pentru cantonamentul de vara. Iar echipa va avea o singura perioada de pregatire, nu doua asa cum proceda de obicei.

Jucatorii vicecampioanei se reunesc marti la vizita medicala si pentru startul pregatirilor alaturi de Bogdan Andone, cel care a fost secund in mandatul lui Mihai Teja la FCSB. Acesta va efectua primele antrenamente in baza de la Berceni, iar intre 17 si 29 iunie va conduce echipa in cantonamentul de la Brasov, unde FCSB se va antrena pe terenurile Forex si Metrom.

FCSB va disputa trei meciuri de pregatire in aceasta perioada, in compania echipelor CS Coltea 1920 Brasov, AS SR Brasov si FC Viitorul.

22 IUNIE - FCSB - CS Coltea 1920 Brasov - 17:30

25 IUNIE - AS SR Brasov - FCSB - (ora neconfirmata) - Stadionul ”Silviu Ploesteanu”

28 IUNIE - FCSB - FC Viitorul - 11:00