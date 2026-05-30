Șoc la FCSB! Mihai Stoica a vrut să demisioneze chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Un jucător l-a oprit

FCSB s-a calificat în preliminariile Conference League după ce a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 la baraj. 

A doua zi după meci, Mihai Stoica a făcut o dezvăluire neașteptată. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mărturisit că a avut probleme de sănătate cauzate de stresul acumulat în acest sezon și a fost gata să se retragă din fotbal. 

Mihai Stoica a vrut să demisioneze înaintea meciului cu Dinamo

Oficialul roș-albaștrilor spune că s-a mai calmat după intrarea în teren a lui Ofri Arad, iar momentul în care israelianul a marcat golul calificării l-a făcut să se răzgândească în privința plecării. 

Eu, înainte de meci, am avut o discuție cu apropiații. Am spus că trăiesc un sentiment foarte ciudat. Cred că este ultimul meu meci la FCSB. Am zis că nu cred că pot să mai duc. În timpul meciului, la 1-0, am spus că este gata. Nu mai puteam. Așteptam un semn divin. Mă simțeam rău. Am hotărât atunci că era ultimul meu meci. Nu mai puteam. Voiam să mă retrag din fotbal. Nu mai rezistam psihic să mă uit la meci. Nu îmi permit să îmi stric sănătatea. 

Familia depinde de mine. Simțeam că tensiunea este mult prea mare. Am mai pățit asta acum 20 de ani, la meciul cu Rapid. Nu mai puteam. A venit semnul. Ofri nu doar că a intrat și a jucat, dar a făcut-o excepțional. Asta trece la categoria minuni. Am vorbit după aceea cu Gigi. Nu era problema că m-am săturat sau că nu-mi mai convine ceva, dar nu mai puteam. Nu vreau să ajung la ospiciu. Nu am stat o secundă în spital, dar nu mai puteam de tensiune. Acum pot. Acum sunt fresh și nu am nicio problemă”, a spus Mihai Stoica, conform Fanatik

