108 jucători autohtoni eligibili pentru selecționata U21 au evoluat în cele 40 de runde din sezonul 2025-2026 al SuperLigii României, dintre care 60 au fost debutanți pe prima scenă.
Lorenzo Biliboc și Alexandru Musi, cei mai eficienți în atac
Din punct de vedere ofensiv, aceștia au înscris de 72 de ori, cele mai multe goluri fiind marcate de Lorenzo Biliboc (CFR 1907 Cluj) și Alexandru Musi (Dinamo București), fiecare cu câte șapte reușite.
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a alcătuit „11”-le ideal al jucătorilor U21 care au bifat cel puțin 10 prezențe în această ediție de campionat.
Primul 11 ales de LPF
PORTAR
- Ștefan Lefter (Universitatea Cluj / 13 jocuri)
APĂRĂTORI
- David Maftei (Farul Constanța / 29 jocuri / un gol / 4 pase decisive)
- Mario Tudose (FC Argeș / 39 jocuri, toate din postura de titular / două pase decisive)
- Robert Bădescu (FC Rapid / FC Metaloglobus - 16 jocuri / un gol)
- Andrei Borza (FC Rapid / 29 jocuri / două goluri / 4 pase decisive)
MIJLOCAȘI
- Alexandru Musi (Dinamo / 35 jocuri / 7 goluri / două pase decisive / 3 penalty-uri scoase)
- David Matei (Universitatea Craiova / 31 jocuri / 4 goluri / două pase decisive)
- Cătălin Vulturar (FC Rapid / 23 jocuri / două goluri)
- Ștefan Daniel Bană (Oțelul Galați / 4 goluri / 3 pase decisive / un penalty scos)
ATACANȚI
- Alexandru Stoian (FCSB / 22 jocuri / 4 goluri / un penalty scos)
- Lorenzo Biliboc (CFR 1907 Cluj / 34 jocuri / 7 goluri / două pase decisive / un penalty scos)