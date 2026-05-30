Înfrângerea lui Dinamo de vineri în fața rivalei FCSB i-a provocat o foarte mare nemulțumire lui Cornel Dinu, fost fotbalist și antrenor legendar al „câinilor roșii”.

Cornel Dinu l-a făcut praf de Andrei Nicolescu

„Procurorul” l-a atacat pe Andrei Niculescu, președintele „câinilor”, și s-a arătat nemulțumit și față de antrenorul Zeljko Kopic, subliniind că Dinamo nu are capacitatea de a ataca.

„Este firesc. Este o echipă care nu atacă. Am niște rezerve acum după un sezon întreg în ceea ce privește capacitatea lui Kopic. Într-adevăr, el a ridicat oarecum echipa, dar nu a dus-o unde ar fi trebuit să o ducă. Este o echipă care nu are combinații de atac, nici premeditate, nici pe calitățile jucătorilor. Ca să nu mai spun că nivelul de gândire al acestei societăți este complet detașat de istoria acestui club.

Am văzut o declarație, tot felul de propoziții adunate care vor să sune a cuvinte goale, ale celui care conduce (n.r.- Andrei Nicolescu), nu vreau să îi dau numele, am oroare de personajul respectiv. Noi, românii, avem nenorocirea celor care vin să distrugă ce au făcut cei de dinainte. Și am văzut acest așa-zis conducător de la Dinamo că spune că nu este niciun fel de eșec financiar.

Dinu: „De asta am ajuns în halul în care am ajuns”

Păi Dinamo în tradiția ei, așa am fost crescuți noi, dacă era o înfrângere era dezastru, sufeream, nu dormeam noaptea. Ori Dinamo din punctul acesta de vedere nu are pe cine să le explice jucătorilor ce înseamnă trăirile acestei tradiții existente la Dinamo în ceea ce privește performanța și interpretarea înfrângerilor.

Este dramatic. Avem acest nefast obicei. Cei care vin distrug și îi dau la o parte pe cei care au scris istorie înainte. Și asta se întâmplă în toate domeniile României.

De asta am ajuns în halul în care am ajuns. La Dinamo, din toate punctele de vedere. În toată conducerea lui Dinamo, la toate nivelurile, nu există un om care să se identifice cu Dinamo, cu tradiția adică. Au venit veneticii, au găsit o societate în dărâmare totală. Ea a început de la conducerea celebrului Negoiță”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.

Cornel Dinu, o legendă pentru Dinamo

Cornel Dinu a evoluat pentru Dinamo între anii 1966 și 1983, perioadă în care a marcat 63 de goluri în 531 de meciuri, câștigând de șase ori Liga 1 și de două ori Cupa României.

Ca antrenor, Dinu a pregătit-o pe Dinamo în trei mandate diferite: 1984-1985, 1998–2001 și 2002-2003. A câștigat, de asemenea, din rolul de tehnician principal în două rânduri Liga 1 și Cupa României.