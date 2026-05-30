Recordul nedorit deținut de Arsenal în Champions League! Liga Campionilor
”Tunarii” lui Mikel Arteta joacă în această seară finala UCL cu Paris Saint-Germain.

PSG şi Arsenal se întâlnesc sâmbătă în finala Ligii Campionilor. Meciul se dispută de la ora 19.00, pe Puskas Arena din Budapesta - AICI LIVE TEXT.

Deţinătoarea titlului, Paris Saint-Germain, este primul club francez care reuşeşte să ajungă în trei finale de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor – şi primul care bifează prezenţe în finale consecutive. 

Sezonul trecut, parizienii au devenit doar a doua echipă franceză care câştigă această competiţie, urmând succesului obţinut de Marseille în sezonul 1992/93.

Arsenal, 225 de meciuri în C1 fără trofeu

Arsenal a ajuns în finala Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie, după ce a mai reuşit această performanţă în urmă cu 20 de ani, în sezonul 2005/06. Cu acea ocazie, „tunarii” au fost învinşi cu 2-1 de Barcelona, chiar la Paris.

Clubul din Londra deține și un record nedorit - este gruparea cu cele mai multe meciuri jucate în Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor fără să câștige trofeul, 225 la număr!

Echipele probabile din finala PSG - Arsenal

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard - Saka, Gyökeres, Trossard

