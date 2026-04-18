Prima mișcare pe care a făcut-o patronul FCSB-ului a fost cooptarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), finul său, ca antrenor principal al echipei până la finalul sezonului. Fostul selecționer are ca obectiv accederea la barajul pentru Conference League, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul.

În plus, Becali a anunțat că vrea să înființeze un departament de scouting și să aducă mai mulți oameni cu experiență în jurul echipei. Unul dintre ei este Adrian Ilie (51 de ani), cu care finanțatorul campioanei a purtat deja o rundă de negocieri.

Adrian Ilie e convins: ”Mirel Rădoi o să plece”

”Cobra” nu a închis ușa FCSB-ului, urmând să continue discuțiile cu Becali, dar se arată convins de faptul că Mirel Rădoi nu va continua la echipă din sezonul următor, chiar dacă acesta ar fi fost marea dorință a patronului. Așa cum se știe deja, fostul selecționer are numeroase conexiuni în zona arabă, iar Adi Ilie e sigur că este doar o chestiune de timp până când va primi o ofertă generoasă.

„A venit să îl ajute și pe Gigi, că așa a spus. Poate să schimbe lucrurile, Mirel e un antrenor foarte bun. Să nu uităm că el a fost antrenorul Universității Craiova și uite unde e Craiova. Echipa a format-o și el, chiar dacă și-a dat demisia și a plecat. A format un grup foarte bun și se bate la campionat.

Sunt alegerile lui, dar eu cred că Mirel o să plece pentru că, sigur, o să aibă o ofertă de afară pe bani mai mulți. Încă cred că nu o să antreneze în România, pentru că el este un antrenor foarte bun și e foarte căutat în afară, în special acolo în țările arabe”, a spus Adi Ilie, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Apreciat în zona Golfului, Mirel Rădoi a fost cerut de fanii lui Al-Hilal, fosta sa echipă, ca antrenor după eliminarea din Liga Campionilor Asiei. În prezent, antrenorul saudiților este Simone Inzaghi, care câștigă un salariu uriaș, de 26 de milioane de euro pe sezon.

Al-Hilal Riad a fost prima echipă străină din CV-ul jucătorului Mirel Rădoi. Aici a ajuns fostul mijlocaș defensiv, în 2009, la cererea lui Cosmin Olăroiu care, la rândul său, și-a început aventura arabă, la Al-Hilal. La formația din Saudi Pro League, Rădoi a adunat 85 de meciuri, 20 de goluri și 8 pase de gol, cucerind cinci trofee, între 2009 și 2011.

FCSB, locul doi în play-out

FCSB ocupă locul doi în play-out, cu 30 de puncte după patru etape. Primul loc este ocupat de UTA, cu 31 de puncte, dar echipa lui Adrian Mihalcea nu deține licența UEFA și nu poate evolua în sezonul următor din cupele europene.

În următoarea rundă din play-out, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, echipă care tocmai l-a numit pe Flavius Stoican în funcția de antrenor principal, după demisia lui Ianis Zicu.