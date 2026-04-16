Mirel Rădoi (45 de ani) își pregătește deja plecarea de la FCSB, la capătul acestui sezon. Fostul mijlocaș s-a convins, încă o dată, că la gruparea patronată de nașul său de cununie nu poate exista nici liniște, nici condiții decente de lucru pentru un antrenor.

Sport.ro a dezvăluit aici că Rădoi se va întoarce în zona Golfului Persic, unde a pregătit deja trei echipe din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Chiar dacă nu se știe, în acest moment, numele formației de la care Rădoi are oferta pe masă, cert e că Mirel rămâne în atenția microbiștilor și jurnaliștilor din Orient. Pentru că, în perioada în care a jucat la Al-Hilal, Al-Ahli sau Al-Ain, românul și-a făcut o imagine excelentă, bucurându-se și acum de o popularitate imensă. Ceea ce explică de ce Rădoi rămâne în atenția arabilor.

Fanii lui Al-Hilal îl vor pe Rădoi în locul lui Inzaghi

Faptul că Rădoi e pe picior de plecare de la FCSB i-a bucurat pe fanii lui Al-Hilal Riad. Acest colos din Saudi Pro League tocmai a fost eliminat din optimile Champions League, după un meci dramatic cu Al-Sadd Doha (Qatar), formație pregătită de Roberto Mancini.

Din cauza acestui eșec, saudiții au luat foc! Iar zilele lui Simone Inzaghi (50 de ani), la Al-Hilal, sunt numărate, mai ales că echipa are șanse minime și la titlu, fiind la opt puncte de liderul Al-Nassr Riad.

În aceste condiții, se fac deja liste cu candidații din care să fie ales înlocuitorul lui Inzaghi. Iar un nume propus de suporteri pe cel mai mare site dedicat fanilor lui Al-Hilal e cel al lui Mirel Rădoi.

„Rădoi va fi liber de contract, în curând. E momentul să profităm de acest lucru, pentru că Rădoi și-a demonstrat atașamentul față de acest club. În plus, cunoaște bine fotbalul arab și a lucrat la cel mai înalt nivel, ca antrenor, fiind și selecționerul României, la un moment dat. În loc să alerge după un alt antrenor-vedetă, precum Inzaghi, Al-Hilal ar trebui să se orienteze spre un tehnician capabil, care știe ce înseamnă să fii la Al-Hilal și care cunoaște realitatea fotbalului din Asia“, e un fragment din articolul publicat pe site-ul suporterilor.

Rădoi, o figură emblematică pentru Al-Hilal

Al-Hilal Riad a fost prima echipă străină din CV-ul jucătorului Mirel Rădoi. Aici a ajuns fostul mijlocaș defensiv, în 2009, la cererea lui Cosmin Olăroiu care, la rândul său, și-a început aventura arabă, la Al-Hilal. La formația din Saudi Pro League, Rădoi a adunat 85 de meciuri, 20 de goluri și 8 pase de gol, cucerind cinci trofee, între 2009 și 2011.

La Al-Hilal, actualul antrenor, Simone Inzaghi are un contract valabil până în iunie 2027 cu un salariu stagional uriaș, de 26 de milioane de euro pe sezon!