În actuala ediție de campionat, echipa gazdă se bazează pe evoluțiile sigure de pe teren propriu, unde a adunat până acum opt victorii, cinci remize și doar trei înfrângeri. De cealaltă parte, ardelenii se prezintă cu un avantaj statistic clar la meciurile disputate în deplasare. Cu 11 succese obținute din postura de vizitatori, clujenii au cea mai bună performanță din ligă la acest capitol. Mai mult, au marcat în 15 din cele 17 deplasări, reușind să înscrie cel puțin două goluri în nouă dintre acestea.

Un istoric dominat de bucureșteni

Rivalitatea dintre cele două cluburi a debutat în urmă cu 78 de ani. Primul meci direct a avut loc pe 19 septembrie 1948 și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu goluri înscrise de Justin Zehan și Carol Bartha.

Potrivit palmaresului general din campionat, echipele s-au întâlnit de 103 ori. Dinamo a câștigat 55 de partide, în timp ce Universitatea Cluj și-a adjudecat 24 de confruntări, iar alte 24 de jocuri s-au terminat la egalitate.

Prima victorie a clujenilor s-a înregistrat abia pe 25 octombrie 1953, un 4-2 în fața bucureștenilor. Pe băncile tehnice se aflau atunci doi titani la început de drum: Ștefan Kovacs la ardeleni și Angelo Niculescu la Dinamo. De-a lungul timpului, „șepcile roșii” au suferit și cele mai drastice înfrângeri pe prima scenă fotbalistică tot în fața formației din Ștefan cel Mare: 0-8 în anii 1956 și 1998.

Cea mai recentă dispută din SuperLiga a avut loc pe 18 ianuarie 2026, când Dinamo a câștigat pe teren propriu cu 1-0, grație reușitei semnate de Mamoudou Karamoko.

Antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi, are un palmares vast în prima ligă din România, dar și o experiență bogată împotriva roș-albilor. În toate competițiile, tehnicianul italian a bifat 19 partide împotriva lui Dinamo. Din aceste dueluri, a obținut nouă victorii, trei rezultate de egalitate și a pierdut de șapte ori.