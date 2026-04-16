Așa l-a convins pe fostul selecționer, care este și finul său, să preia echipa până la finalul acestui sezon pentru a duce FCSB în Conference League, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

Doar că în ultima vreme au apărut tensiuni în spațiul public după declarațiile date de Gigi Becali. Mai exact, patronul echipei a spus că-i va impune finului său să nu-l folosească pe Vlad Chiricheș (36 de ani) într-un eventual meci de baraj pentru Conference League, acesta fiind nemulțumit de evoluțiile fostului internațional.

Gigi Becali, cu gândul la baraj: ”Asta mă interesează”

Declarația lui Becali nu i-ar fi picat bine lui Rădoi, care ar fi decis să plece la finele acestui sezon. Oricum, acesta ar avea și o ofertă avantajoasă din zona Golfului.

Până atunci, patronul campioanei este interesat de obiectivul fixat inițial: calificarea în preliminariile Conference League. Dacă ar ajunge în grupa principală a competiției în sezonul următor, Becali ar putea obține alte sume impresionante din partea UEFA, așa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani.

„Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB ocupă locul doi în play-out, cu 30 de puncte după patru etape. Primul loc este ocupat de UTA, cu 31 de puncte, dar echipa lui Adrian Mihalcea nu deține licența UEFA și nu poate evolua în sezonul următor din cupele europene.

În următoarea rundă din play-out, FCSB va juca în deplasare cu Farul Constanța, echipă care tocmai l-a numit pe Flavius Stoican în funcția de antrenor principal, după demisia lui Ianis Zicu.

Mirel Rădoi: ”Prefer să nu comentez”

După meciul din ultima etapă, câștigat de FCSB cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați, Rădoi a fost întrebat la conferința de presă despre declarația lui Gigi Becali. Răspunsul a fost unul cât se poate de echilibrat, în stilul său caracteristic.

"Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez", a spus Mirel Rădoi, conferința de presă.