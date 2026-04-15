În ultima perioadă, cei de la FCSB au sperat că Rădoi va rămâne și din sezonul următor pentru a se bate la campionat, asta dacă își va îndeplini obiectivul fixat de Becali pentru acest final de sezon: calificarea în preliminariile UEFA Conference League, care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul ratat pe plan intern.

Finanțatorul FCSB-ului i-a promis libertate totală finului său, dar s-a răzgândit într-un timp relativ scurt. A transmis că îi va impune să nu-l folosească pe Vlad Chiricheș (36 de ani) într-un eventual meci de baraj pentru Conference League, aspect care nu i-ar fi picat bine fostului selecționer.

Gigi Becali: ”Mă interesează doar meciul de baraj”

S-a zvonit că Rădoi ar fi decis să plece de la echipă la finalul acestui sezon, indiferent dacă își va îndeplini sau nu obiectivul. Chestionat pe această temă, Becali spune că este interesat doar de meciul care i-ar putea salva sezonul.

”Sunt în play-out, să-i întrebați pe toți ceilalți care știu fotbal și pe toți ăia din play-off. Nu am nicio discuție, deloc, dacă vorbesc o singură dată pe săptămână sau la trei zile, la o lună... ce discuție? Ce mă interesează pe mine?

Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

După meciul din ultima etapă, câștigat de FCSB cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați, Rădoi a fost întrebat la conferința de presă despre declarația lui Gigi Becali. Răspunsul a fost unul cât se poate de echilibrat, în stilul său caracteristic.

"Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez", a spus Mirel Rădoi, conferința de presă.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).