Un ”tricolor” l-a dat pe spate pe Adi Ilie: ”Poate să fie dat cu 20-30 de milioane de euro”

România a debutat cu dreptul la Campionatul European și a câștigat cu un categoric 3-0 în fața Ucrainei, iar în prezent este marea favoriă din Grupa E pentru calificarea în optimile de finală ale competiției, chiar dacă mai sunt două meciuri în faza grupelor, cu Belgia și Slovacia.

Titularizat în jocul cu Ucraina, Denis Drăguș (24 de ani) a fost lăudat de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Adrian Ilie, fostul mare atacant al echipei naționale, crede că atacantul poate printre un transfer răsunător.

Adrian Ilie, impresionat de Denis Drăguș

Chiar dacă a fost deja transferat de turcii de la Trabzonspor, care nu au anunțat încă oficial mutarea, Drăguș poate prinde un transfer de ”20-30 de milioane de euro”, este convins fostul mare atacant al Valenciei.

”Îmi place foarte mult Drăguș. Ține de minge, are calitate, are viteză de reacție, simte golul. O să meargă la Trabzonspor, o să dea vreo 20 de goluri, pentru că are o echipă în spate care chiar joacă.

După ne așteptăm la un transfer de 20-30 de milioane de euro. Eu îl văd în Anglia sau Germania. Acolo i s-ar potrivit mai mult. O să îi crească cota foarte mult. O să joace și la o echipă bună, Trabzonspor, cu mai multă calitate, cu jucători care o să îl ajute.

La nivelul din momentul de față și dacă are continuitate, eu zic că în doi ani poate să fie dat cu 20-30 de milioane de euro. Poate să îl ia orice echipă din Vest fără probleme”, a spus Adi Ilie, la Fanatik.ro.

Lotul României pentru EURO 2024:

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)