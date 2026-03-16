Gigi Becali l-a ofertat în direct pe Adrian Ilie să vină în cadrul clubului FCSB pentru a conduce departamentul de scouting.

Gigi Becali, anunț despre Adi Ilie

Au trecut, însă, câteva săptămâni, iar Adi Ilie nu a mai ajuns la echipa patronată de Gigi Becali.

Întrebat dacă mai este de actualitate venirea lui Adrian Ilie la FCSB, în calitate de conducător al departamentului de scouting pe care plănuia să îl înființeze în momentul în care FCSB a ratat calificarea în play-off, Gigi Becali a dat un răspuns ambiguu.

”Nu știu nimic, n-am mai vorbit cu el”, a spus patronul de la FCSB, potrivit GSP, întrebat despre venirea lui Adi Ilie în cadrul clubului.

Adrian Ilie nu se grăbește

Vineri dimineață, fostul internațional a oferit o nouă reacție pe marginea acestui subiect. El a confirmat că întâlnirea va avea loc în cele din urmă, fără a înainta, însă, o dată. Întrebat despre numirea lui Mirel Rădoi pe banca FCSB, „Cobra” a refuzat să-și exprime un punct de vedere.

"Nu am ce să comentez. O să ajung și la domnul Becali, când o să am timp. Nu am ajuns, dar o voi face curând. Legat de numirea lui Mirel Rădoi, nu sunt în măsură să vorbesc", a transmis Adrian Ilie, potrivit Digisport.