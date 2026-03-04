FCSB va juca în play-out în acest sezon din Superliga, după ce FC Argeș a obținut „ultimul bilet” în play-off.
Gigi Becali își dorește să vândă o parte din jucătorii din actuala echipă și să întărească serios formația roș-albastră în vară.
Gigi Becali nu vrea să renunțe la Siyabonga Ngezana:„Cum să te desparți de el?”
Patronul campioanei României a fost întrebat dacă Ngezana va mai juca la FCSB, având în vedere că refuză să se opereze.
Gigi Becali a explicat că nu se pune problema ca fundașul sud-african să nu mai joace sau să plece de la FCSB, chiar dacă MM Stoica a spus că Ngezana nu va mai prinde minute până nu acceptă să se opereze la menisc.
Omul de afaceri a dezvăluit că fundașul a jucat o bună parte a acestui sezon accidentat, astfel că, acesta ar fi motivul formei lui slabe din această stagiune.
- CITEȘTE ȘI: „Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“
„Cum să nu rămână? Să iau banii, să se ducă la Africa acolo, să iau și eu 4-5 sute de mii (n.r. de euro). Nu vrea să se opereze? Până la urmă o să se opereze. Ngezana e fotbalist. Noi nu știam, el juca accidentat, mă, nebunul. Și din cauza lui am ajuns în situația asta.
Cu Rapid de exemplu aveam 2-0 în minutul 87, s-a făcut 2-2. Și din cauza lui am luat golurile pe care le-am luat de am mâncat bătăile pe care le-am mâncat. Dar el juca accidentat, nu știu. Noi nu aveam fundași centrali. Și gata. Una peste alta, ce a fost a fost, s-a întâmplat. E jucător valoros, cum să te desparți de el?”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
- 104 meciuri, trei goluri și două pase decisive a strâns Siyabonga Ngezana la FCSB, cu care a câștigat două campionate și două Supercupe ale României.
- 32 de partide a bifat pentru campioana României în acest sezon fundașul originar din Africa de Sud, reușind un gol și o pasă decisivă.
- 3.000.000 de euro este cota de piață a lui Ngezana, potrivit Transfermarkt.