FCSB va juca în play-out în acest sezon din Superliga, după ce FC Argeș a obținut „ultimul bilet” în play-off.

Gigi Becali își dorește să vândă o parte din jucătorii din actuala echipă și să întărească serios formația roș-albastră în vară.

Gigi Becali nu vrea să renunțe la Siyabonga Ngezana:„Cum să te desparți de el?”

Patronul campioanei României a fost întrebat dacă Ngezana va mai juca la FCSB, având în vedere că refuză să se opereze.

Gigi Becali a explicat că nu se pune problema ca fundașul sud-african să nu mai joace sau să plece de la FCSB, chiar dacă MM Stoica a spus că Ngezana nu va mai prinde minute până nu acceptă să se opereze la menisc.

Omul de afaceri a dezvăluit că fundașul a jucat o bună parte a acestui sezon accidentat, astfel că, acesta ar fi motivul formei lui slabe din această stagiune.

„Cum să nu rămână? Să iau banii, să se ducă la Africa acolo, să iau și eu 4-5 sute de mii (n.r. de euro). Nu vrea să se opereze? Până la urmă o să se opereze. Ngezana e fotbalist. Noi nu știam, el juca accidentat, mă, nebunul. Și din cauza lui am ajuns în situația asta.

Cu Rapid de exemplu aveam 2-0 în minutul 87, s-a făcut 2-2. Și din cauza lui am luat golurile pe care le-am luat de am mâncat bătăile pe care le-am mâncat. Dar el juca accidentat, nu știu. Noi nu aveam fundași centrali. Și gata. Una peste alta, ce a fost a fost, s-a întâmplat. E jucător valoros, cum să te desparți de el?”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.