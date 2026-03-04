FCSB va juca în premieră în play-out-ul Superligii, după ce a ratat calificare în primele șase echipe, în urma victoriei lui FC Argeș cu Dinamo.

Roș-albaștrii mai au însă o șansă de a juca în cupele europene în stagiunea viitoare, chiar dacă nu s-au calificat în play-off.

Gigi Becali a numit formațiile pe care le-ar vrea pentru barajul de Conference League

Patronul FCSB-ului se gândește deja la barajul de Conference League, în care roș-albaștrii pot ajunge dacă termină pe prima sau a doua poziție din play-out.

Gigi Becali a dezvăluit că din play-off și-ar dori să pice cu CFR Cluj sau ”U” Cluj, echipe pe care omul de afaceri le consideră accesibile pentru a obține calificarea în preliminariile Cupelor Europene.

„Aia de la baraj o să fie ori Rapid, ori Dinamo, ori CFR-ul. Aș vrea să fie de exemplu U Cluj sau CFR-ul. De ce? Cu Dinamo sau cu Rapid este prea mare înverșunarea, războiul.

Când e război mare, se poate întâmpla orice. Patimile prea mari, se întâmplă orice. Joci la ei, ei gazde. Și așa cel mai bine e să joci cu U Cluj sau CFR, să zicem.

Cu Craiova nu ai cum. Ori ia campionatul, ori ia Cupa. Dacă nu ia campionatul, se duce de pe locul 2, deci nu are cum să cadă. Da, cred că ei (n.r. vor lua titlul). Nu e diferență mare, se poate întâmpla orice”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Roș-albaștrii s-au impus în etapa 29 de la Arad, 4-2 cu UTA, dar nu a fost de ajuns pentru a menține suspansul luptei pentru un loc în play-off până în ultima rundă din Superliga.

FCSB se află pe locul șapte în clasamentul Superligii cu 46 de puncte și va începe play-out-ul de pe prima poziție.