FCSB va juca în play-out în acest sezon, după ce FC Argeș a reușit să se impună în duelul cu Dinamo.

Roș-albaștrii s-au impus în etapa 29 de la Arad, 4-2 cu UTA, dar nu a fost de ajuns pentru a menține suspansul luptei pentru un loc în play-off până în ultima rundă din Superliga.

Gigi Becali a anunțat că a pus ochii pe un jucător din România

Patronul campioanei României a dezvăluit că a fost impresionat de un fotbalist din țară, dar nu a dezvăluit numele acestuia.

Însă, Gigi Becali a explicat că FCSB nu va mai face transferuri definitive. Omul de afaceri a hotărât alt sistem în ceea ce privește politica de transferuri la FCSB.

„Am văzut un jucător în România, dar nu vi-l spun, pentru că nu are rost. În cazul lui, îl luăm împrumut un an, cu drept de cumpărare, iar dacă nu ne convine, pleacă.”, a spus Gigi Becali.

FCSB se află pe locul șapte în clasamentul Superligii cu 46 de puncte și va începe play-out-ul de pe prima poziție.