FCSB își lingile rănile, după un sezon groaznic! Eliminarea din Europa League, după faza grupelor, a fost urmată de ratarea play-off-ului, o premieră neagră pentru campioana ultimelor două sezoane.

Așadar, e clar că lotul va fi refăcut din temelii, pentru următoarea campanie, în condițiile în care mulți dintre jucătorii de acum și-au epuizat creditul. Întrebat despre marile schimbări, care urmează la FCSB, patronul Gigi Becali a oferit primele amănunte, la Fanatik.

„Doar Chiricheș și Tănase termină contractele. Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim. E un moment de cotitură în care trebuie să ne apucăm de treabă. Să selectăm, să aducem jucători. Pe George Popescu (n.r. – Octavian Popescu), în schimb, trebuie să-l mai ținem, să vedem, încă mai cred în el. Sau să-l dăm undeva împrumut. Are nevoie de jocuri, e un copil și are nevoie să joace“, a spus patronul roș-albaștrilor.

În mijlocul unui sezon ratat, Becali a dezvăluit că a luat și o „țeapă“ de 500,000 de euro, după cum Sport.ro a scris aici.