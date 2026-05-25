Danezul Jonas Vingegaard pare scăpat în învingător în această ediție a Giro d'Italia, după ce s-a distanțat la aproape trei minute în clasamentul general, în fața rivalilor Afonso Eulalio și Felix Gall. Mai sunt de parcurs șase etape, dar trei dintre ele sunt în porțiuni de munte, care sunt pe placul liderului cursei.
Vingegaard a câștigat Tour de France (2022, 2023) și Vuelta a Espana (2026), dar nu s-a impus niciodată în Giro d'Italia. Nordicul este considerat unul dintre favoriții în Tour de France 2026, alături de Tadej Pogacar (Slovenia / UAE Team Emirates XRG), Isaac del Toro (Mexic / UAE Team Emirates-XRG) și Remco Evenepoel (Belgia / Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Clasamentul general:
1. Jonas Vingegaard (Danemarca / Team Visma - Lease a Bike) - 59h:12m:56s
2. Afonso Eulalio (Portugalia / Team Bahrain Victorious) - +2:56
3. Felix Gall (Austria / Decathlon CMA CGM) - +2:50
Clasamentul pe puncte:
1. Paul Magnier (SUA / Soudal - Quick-Step) - 145 puncte
2. Jhonatan Narvaez (Ecuador / UAE Team Emirates XRG) - 131 puncte
3. Jonathan Milan (Italia / Lidl - Trek) - 78 puncte
Clasamentul cățărătorilor:
1. Jonas Vingegaard (Danemarca / Team Visma - Lease a Bike) - 161 puncte
2. Jardi Christiaan van der Lee (Olanda / EF Education - EasyPost) - 77 puncte
3. Giulio Ciccone (Italia / Lidl - Trek) - 75 puncte
Clasamentul cicliștilor tineri:
1. Afonso Eulalio (Portugalia / Team Bahrain Victorious) - 59h:15m:22s
2. Giulio Pellizzari (Italia / Red Bull - Bora - Hansgrohe) - +1:56
3. Davide Piganzoli (Italia / Team Visma - Lease a Bike) - +3:47
Clasamentul echipelor:
1. Visma - Lease a Bike - 177h:56m:57s
2. Red Bull - Bora - Hansgrohe - +24s
3. Tudor Pro Cycling Team - +22m:05s
Clasamentul sprinterilor:
1. Manuele Tarozzi (Italia / Bardiani - CSF 7 Saber) - 60 puncte
2. Diego Pablo Sevilla (Spania / Team Polti VisitMalta) - 48 puncte
3. Mattia Bais (Italia / Team Polti VisitMalta) - 44 puncte
Calendarul Giro d'Italia 2026:
Etapa 1 - 8 mai / Nessebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria) / 156 km, plat / Paul Magnier (SUA / Soudal - Quick-Step)
Etapa 2 - 9 mai / Burgas (Bulgaria) - Veliko Trnovo (Bulgaria) / 220 km, deal / Guillermo Thomas Silva (Uruguay / XDS Astana Team)
Etapa 3 - 10 mai / Plovdiv (Bulgaria) - Sofia (Bulgaria) / 174 km, plat / Paul Magnier (SUA / Soudal - Quick-Step)
Pauză - 11 mai
Etapa 4 - 12 mai / Catanzaro - Cosenza / 144 km, plat / Jhonatan Narvaez (Ecuador / UAE Team Emirates XRG)
Etapa 5 - 13 mai / Praia a Mare - Potenza / 204 km, deal / Igor Arrieta (Spania / UAE Team Emirates)
Etapa 6 - 14 mai / Paestum - Napoli / 161 km, plat / Davide Ballerini (Italia / XDS Astana Team)
Etapa 7 - 15 mai / Formia - Blockhaus / 246 km, munte / Jonas Vingegaard (Danemarca / Team Visma - Lease a Bike)
Etapa 8 - 16 mai / Chieti - Fermo / 159 km, deal / Jhonatan Narvaez (Ecuador / UAE Team Emirates XRG)
Etapa 9 - 17 mai / Cervia - Corno alle Scale / 184 km, deal / Jonas Vingegaard (Danemarca / Team Visma - Lease a Bike)
Pauză - 18 mai
Etapa 10 - 19 mai / Viareggio - Massa / 40.2 km, contratimp individual / Filippo Ganna (Italia / Ineos Grenadiers)
Etapa 11 - 20 mai / Porcari - Chiavari / 178 km, deal / Jhonatan Narvaez (Ecuador / UAE Team Emirates XRG)
Etapa 12 - 21 mai / Imperia - Novi Ligure / 177 km, plat / Alec Segaert (Belgia / Team Bahrain Victorious)
Etapa 13 - 22 mai / Alessandria - Verbania / 186 km, deal / Alberto Bettiol (Italia / XDS Astana Team)
Etapa 14 - 23 mai / Aosta - Pila / 133 km, munte / Jonas Vingegaard (Danemarca / Team Visma - Lease a Bike)
Etapa 15 - 24 mai / Voghera - Milano / 136 km, plat / Fredrik Dversnes (Norvegia / Uno-X Mobility)
Pauză - 25 mai
Etapa 16 - 26 mai / Bellinzona (Elveția) - Cari (Elveția) / 113 km, munte
Etapa 17 - 27 mai / Cassano d'Adda - Andalo / 200 km, deal
Etapa 18 - 28 mai / Fai della Paganella - Pieve di Soligo / 167 km, plat
Etapa 19 - 29 mai / Feltre - Alleghe / 151 km, munte
Etapa 20 - 30 mai / Gemona del Friuli - Piancavallo / 199 km, munte
Etapa 21 - 31 mai / Roma - Roma / 131 km, plat