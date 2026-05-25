Știm toate cele 29 de echipe calificate direct în Champions League! Mai rămân 7 locuri disponibile din calificări Liga Campionilor
Sezonul 2025-2026 se îndreaptă spre final.

Odată cu ultimele mari campionate încheiate, am aflat toate cele 29 de echipe calificate direct în grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League, ediția 2026-2027.

Ultimele șapte locuri disponibile din totalul de 36 vor fi ”umplute” de formațiile venite din preliminariile competiției.

Echipele calificate direct în UCL 2026-2027

Bayern Munchen

Real Madrid

PSG

Liverpool

Inter Milano

Manchester City

Arsenal

FC Barcelona

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

AS Roma

Sporting Lisabona

Aston Villa

FC Porto

Manchester United

Club Brugge

Betis Sevilla

PSV Eindhoven

Feyenoord Rotterdam

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Șahtior Donețk

Galatasaray Istanbul

Slavia Praga

VfB Stuttgart

Como

Lens

Luis Enrique, reacție după câștigarea Premier League de către Arsenal: „Fără îndoială”. Ce a zis de Mikel Arteta

Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, campioana en-titre a Europei, a prezis o „finală dificilă” împotriva lui Arsenal pe 30 mai la Budapesta, cu două echipe „care vin cu scheme diferite”, relatează AFP.

„Va fi o finală foarte dificilă, cu echipe care vin cu scheme diferite”, „sperăm să avem o finală grozavă”, a declarat antrenorul, într-o conferinţă de presă.

Luis Enrique a felicitat, de asemenea, formaţia londoneză pentru titlul de campioană a Angliei, obţinut oficial marţi seară, şi a privit cu nerăbdare spre meciul care urmează: „Arsenal a meritat să câştige Premier League după un sezon foarte bun. I-am înfruntat deja. (...) fără minge sunt cea mai bună echipă din lume, fără îndoială”.

„Antrenorul Mikel Arteta este cel care a adus această mentalitate de câştigător la Arsenal, ei au progresat an de an în ultimele patru sau cinci sezoane”, a spus tehnicianul.

Eficienţa lui Arsenal la fazele fixe nu-i produce „coşmaruri” lui Luis Enrique. „Vom încerca să ne apărăm ca de obicei, suntem o echipă mică (în ce priveşte talia - n.r.), dar care se apără bine la fazele fixe”.

„Suntem foarte norocoşi să jucăm într-o altă finală”, a mai afirmat spaniolul. Pe 31 mai 2025, Paris Saint-Germain a învins-o pe Inter Milano cu 5-0 şi a câştigat pentru prima oară în istoria sa Liga Campionilor.

PSG - Arsenal, finala Champions League, se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, pe 30 mai, la Budapesta. 

