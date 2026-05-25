Ultimele șapte locuri disponibile din totalul de 36 vor fi ”umplute” de formațiile venite din preliminariile competiției.

Odată cu ultimele mari campionate încheiate, am aflat toate cele 29 de echipe calificate direct în grupa unică (”faza ligii”) din UEFA Champions League, ediția 2026-2027.

Luis Enrique, reacție după câștigarea Premier League de către Arsenal: „Fără îndoială”. Ce a zis de Mikel Arteta

Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, campioana en-titre a Europei, a prezis o „finală dificilă” împotriva lui Arsenal pe 30 mai la Budapesta, cu două echipe „care vin cu scheme diferite”, relatează AFP.

„Va fi o finală foarte dificilă, cu echipe care vin cu scheme diferite”, „sperăm să avem o finală grozavă”, a declarat antrenorul, într-o conferinţă de presă.

Luis Enrique a felicitat, de asemenea, formaţia londoneză pentru titlul de campioană a Angliei, obţinut oficial marţi seară, şi a privit cu nerăbdare spre meciul care urmează: „Arsenal a meritat să câştige Premier League după un sezon foarte bun. I-am înfruntat deja. (...) fără minge sunt cea mai bună echipă din lume, fără îndoială”.

„Antrenorul Mikel Arteta este cel care a adus această mentalitate de câştigător la Arsenal, ei au progresat an de an în ultimele patru sau cinci sezoane”, a spus tehnicianul.

Eficienţa lui Arsenal la fazele fixe nu-i produce „coşmaruri” lui Luis Enrique. „Vom încerca să ne apărăm ca de obicei, suntem o echipă mică (în ce priveşte talia - n.r.), dar care se apără bine la fazele fixe”.

„Suntem foarte norocoşi să jucăm într-o altă finală”, a mai afirmat spaniolul. Pe 31 mai 2025, Paris Saint-Germain a învins-o pe Inter Milano cu 5-0 şi a câştigat pentru prima oară în istoria sa Liga Campionilor.

PSG - Arsenal, finala Champions League, se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, pe 30 mai, la Budapesta.