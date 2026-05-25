După ce inițial anunțase un lot preliminar care cuprindea 55 de nume, Luis de la Fuente a redus lista finală la doar 26 de jucători. Campioana FC Barcelona are cei mai mulți reprezentanți, nu mai puțin de 8, inclusiv vedeta Lamine Yamal și stoperul Eric Garcia, care jucase ultima dată la națională la Mondialul din 2022.

Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

Real Madrid nu dă niciun jucător la echipa națională pentru Cupa Mondială. Nici măcar fundașul central Dean Huijsen, inclus în lotul preliminar, nu a prins lista finală. Nu au fost convocați nici Dani Carvajal, Fran Garcia ori Gonzalo Garcia.

Portari: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona) Fundași: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea) Mijlocași: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atlético)

Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atlético) Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Spania va juca în grupa H la Cupa Mondială, acolo unde va înfrunta Capul Verde (15 iunie), Arabia Saudită (21 iunie) și Uruguay (27 iunie).

Înaintea meciurilor de la turneul final, campioana europeană en-titre va juca două partide amicale, cu Irak (4 iunie) și Peru (9 iunie).