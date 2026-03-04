FCSB a avut o prăbușire zgomotoasă, în acest sezon, iar asta după ce, în campania precedentă, a fost la înălțime, atât pe plan intern, cât și în Europa.

În acest context, căderea din actuala stagiune a șocat. Pe de altă parte, având în vedere modul defectuos în care e condus clubul, după sloganul Faci Ce Spune Becali, situația de acum n-ar trebui să fie o foarte mare surpriză. Chiar Gigi Becali a admis, astăzi, la Fanatik, că a luat o decizie profund greșită, din punct de vedere sportiv și financiar, în momentul în care a alcătuit lotul pentru acest sezon.

„Când a semnat Chiricheș, ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic. Ca popa! Vreo 500,000 de euro ne-a costat. De unde să știu că nu ne ajută? Chiricheș termină contractul la finalul sezonului“, a spus Becali.

În acest sezon, Vlad Chiricheș (36 de ani) a avut 20 de apariții, la FCSB, în toate competițiile, adunând 987 de minute pe teren. În campionat, ultimul său meci a fost cu FC Argeș (0-1), pe 16 ianuarie, când a bifat 76 de minute.