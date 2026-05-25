Astăzi, Casa Fotbalului a găzduit tragerea la sorţi pentru meciurile de baraj care vor stabili ultima echipă promovată din Liga 3 în Liga 2.

În urma tragerii la sorți, s-au stabilit cele două semifinale din cadrul turneului de promovare în Liga 2, care se vor disputa într-o singură manșă:

SC Popeşti-Leordeni – Şoimii Gura Humorului și Minerul Lupeni – Unirea Alba Iulia în semifinale

Sâmbătă, 30 mai, ora 17:30

Semifinala 1: SC Popeşti-Leordeni – Şoimii Gura Humorului

Semifinala 2: ACS Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia

Finala pentru promovare se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 17:30.

Gazda finalei va fi învingătoarea din semifinala 1.

Cetatea Suceava, CSL Ştefăneştii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea şi Poli Timişoara au promovat direct

Prima clasată din fiecare cele patru serii de play-off a promovat direct în Liga 2: ACSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ştefăneştii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea şi Politehnica Timişoara.

În schimb, a doua clasată din fiecare cele patru serii de play-off va participa la turneul de promovare, care se va disputa în sistem semifinale-finală, într-o singură manşă. Info: FRF