Becali a explicat de ce doar sase jucatori au intrat in somaj tehnic! "Pai la fabrica intra toti in somaj? Aia sase nu strang bine suruburi"

Patronul FCSB a lamurit situatia jucatorilor care au intrat in somaj tehnic.

Jucatorii care n-au acceptat reducerea de 50% a salariilor au fost bagati in somaj tehnic de catre Gigi Becali. Alexandru Stan, dar si ceilalti fotbalisti aflati in aceasta situatie vor sa-l dea in judecata clubul, considerand masura ilegala.

Becali a explicat, ironic, de ce a aplicat somajul tehnic doar pentru 6 jucatori.

"Pai ce, la fabrica intra toti in somaj? Ca sa salvez fabrica, pe 700 ii bag in somaj si pe 700 ii las sa lucreze la suruburi. 20 lucreaza la suruburi si pe 6 i-am bagat in somaj, ca nu strang bine suruburi (rade). Si daca ma dau in judecata, ce? Daca castiga, ce? Platesc, e vreo moarte de om? Ce poate sa faca, sa castige, ce poate sa faca...", a explica Becali, la DigiSport.

Balgrandea, care s-a inteles cu CFR Cluj, Momcilovic, Stan, Gnohere, A. Popa si Planic sunt jucatorii care nu au acceptat scaderea salariala si au intrat in somaj tehnic.