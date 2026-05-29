Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru

FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2-1 și s-a calificat în preliminariile UEFA Conference League. După meci, Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a transmis un mesaj clar către Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, în contextul interesului pentru Ștefan Târnovanu.

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că portarul nu va pleca în această vară pe mai puțin de 3 milioane de euro, deși suma totală cerută pentru transfer ar putea urca și mai mult.

„Nu stau eu acum de mendrele lui Târnovanu, are contract și cu asta basta. Pleci când îți dau eu drumul. Să dea 3 milioane pe Târnovanu și îl dau. Eu acum îi scad lui Târnovanu, dar tot cinci milioane vreau pe el”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Interesul Universității Craiova pentru Ștefan Târnovanu a apărut într-un moment în care oltenii căutau soluții urgente după accidentarea portarului ucrainean Pavlo Isenko.

Conducerea clubului a analizat mai multe variante din Liga 1, printre care Edvinas Gertmonas de la U Cluj și Ștefan Târnovanu de la FCSB.

Mihai Rotaru a confirmat că au existat tatonări pentru portarul de la FCSB, însă mutarea nu s-a concretizat.

„Am întrebat agenții dacă sunt disponibili. Târnovanu a zis că venise Mirel și îi promisese că o să joace. Au fost doar discuții, apoi totul a picat”, a explicat Rotaru. DETALII AICI