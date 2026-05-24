Patronul Mihai Rotaru a dezvăluit că formația din Bănie l-a avut pe listă pe Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, într-un moment în care situația sa de la clubul roș-albastru părea incertă.

Oltenii au căutat soluții rapide după accidentarea ucraineanului Pavlo Isenko, iar conducerea a analizat două variante din campionatul intern, Edvinas Gertmonas de la U Cluj și Ștefan Târnovanu de la FCSB.

Ștefan Târnovanu a fost la un pas de Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a explicat că interesul pentru Târnovanu a apărut într-un moment în care Gigi Becali ar fi fost dispus să renunțe la portar.

Planul Craiovei era să aducă un goalkeeper pe termen scurt, dar și unul pentru sezonul următor, în condițiile în care Isenko urma să revină abia în toamnă.

”În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie-noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază.

Și atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui.

Ne-a spus că ar avea o ofertă din Polonia, între timp înțeleg că ar avea de la Gaziantep o ofertă foarte bună. Asta, repet, înainte să ne bată ei cu 4-0 la Cluj, înainte să înceapă play-off-ul sau în prima etapă de play-off nici măcar nu știam că ei vor fi contracandidați la titlu.

Târnovanu a zis că venise Mirel și îi promisese că o să îl joace. Noi îl voiam pe Târnovanu când a zis Gigi că nu îl mai dorește. Au fost tatonări. Târnovanu nici măcar nu era în play-off. A venit Mirel, i-a promis că joacă, iar discuția a picat!”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.

Portarul în vârstă de 26 de ani a fost scos din lot după decizia clubului de a miza pe un portar U21, dar a revenit ulterior între buturi după problemele medicale ale lui Matei Popa.

Alături de Ștefan Târnovanu, alți nouă fotbaliști de la FCSB sunt ca și plecați din vară.