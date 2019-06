Gigi Becali forteaza un transfer INCREDIBIL de la Hagi: "L-am sunat azi, ofer 3 milioane" Pustiul de la U21 care l-a impresionat

Gigi Becali a fost impresionat de Tudor Baluta in meciul dintre Romania U21 si Croatia U21 de la EURO!

Gigi Becali vrea sa-l transfere pe Tudor Baluta la FCSB, dupa ce l-a vazut in partida cu Croatia de la EURO U21. Mijlocasul a fost vandut deja de Gica Hagi la Brighton din iarna pentru 2 milioane de euro, insa momentan jucatorul nu stie daca va ajunge in acest sezon in lotul englezilor. Sunt sanse mari ca in Anglia sa fie trimis la echipa U23 pentru inceput, astfel ca tanarul jucator are o alegere dificila de facut.

Becali l-a sunat pe Hagi si i-a propus o oferta mai buna, de 3 milioane de euro, ca sa-i convinga pe cei de la Brighton sa renunte la transfer si sa-l duca pe Tudor Baluta la FCSB.



Gigi Becali: Tudor Baluta, cel mai bun jucator roman!

"Singurul meu regret e ca l-am scapat pe Baluta, care eu cred ca va fi cel mai mare fotbalist al Romaniei. Cel mai mare fotbalist din generatiile de acum.

Toata echipa mi-a placut, doar ca am regret cu Baluta ca nu l-am luat. L-am sunat azi pe Gica sa-i zic sa discute cu englezii, i-au dat 2 milioane, eu ii dau 3 ca sa il iau. Nu mi-a raspuns Gica, dar o sa vorbesc cu el. Eu dau 3 milioane pe loc pentru Baluta", a anuntat Becali pentru PROTV si www.sport.ro.



Tudor Baluta a marcat in victoria Romaniei cu Croatia, scor 4-1, la debutul in echipa U21. El a fost convocat direct la nationala de seniori de Contra anul trecut in Nations League.

Baluta are 20 de ani, e din Craiova si a crescut la Academia Hagi. Cota lui este de 4,5 milioane euro pe transfermarkt.de.