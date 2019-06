EURO U21: "Hagi jr inscrie la 25 de ani de la reusita tatalui sau" Gazzetta dello Sport, despre momentele fabuloase ale Romaniei! 

Ianis Hagi a fost una dintre vedetele Romaniei U21 in meciul de vis cu Croatia de la EURO U21 , scor 4-1.

Ianis Hagi a fost titular si a marcat pentru Romania U21 in partida cu Croatia din debutul de la EURO din Italia si San Marino. Gica Hagi a asistat ca suporter din tribuna si s-a bucurat pentru reusitele fiului sau.



Gazzetta dello Sport remarca reusita lui Ianis, fost jucator la Fiorentina. Golul a venit la fix 25 de ani de la o alta reusita istorica pentru Romania, sutul fenomenal al lui Gica Hagi din partida cu Columbia de la Cupa Mondiala din 1994.

"Hagi jr. inscrie in victoria Romaniei cu Croatia, scor 4-1. Fostul jucator viola a marcat la 25 de ani de la magia splendida a tatalui sau Gheorghe la Cupa Mondiala contra Columbiei", scrie cel mai citit ziar de sport din Italia.

"A fost o seara perfecta, asa am dorit, sa incepem turneul cum trebuie, sa ne facem meciurile urmatoare mai usoare. Asa ca misiune indeplinita", a spus Ianis Hagi la finalul partidei.

