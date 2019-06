DISTRUSA de CFR acum un an, acum poate da peste FCSB!!! Meciuri de CROAZIERA pentru stelisti daca trec de Milsami! Cu cine se lupta pentru turul 3

FCSB stie care sunt primii doi pasi pe care trebuie sa-i faca pana la grupele Europa League.

Daca trece de Milsami Orhei (11 iulie turul, 18 iulie returul), FCSB va da in turul 2 preliminar de invingatoarea dublei dintre Alashkert (Armenia) si FK Makedonija (Macedonia de Nord) pe 18 si 25 iulie.

Alashkert a fost in Romania si anul trecut, dupa ce a luat titlul in Armenia. CFR a distrus-o. A fost 7-0 la general! Acum, Alashkert a terminat abia pe 4 in campionat. Are in lot 3 brazilieni, un chilian si mai multi sarbi, niciunul insa cu performante importante in Europa.

Alashkert e favorita in lupta pentru turul 2. Da peste Makedonija, clasata abia pe 6 in tara ei. Makedonija s-a calificat in Europa datorita parcursului din Cupa. In campionat, obiectivul echipei a fost salvarae de la retrogradare, dupa promovarea din sezonul precedent.

Cel mai bine cotat jucator din lotul macedonenilor e brazilianul Robson. La Makedonija joaca si portarul Marko Jovanovski, trecut si pe la Sepsi.