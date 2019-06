ROMANIA - CROATIA 4-1 la EURO U21 | Daniel Isaila, sfat pentru nationala "cu foame de victorii"! Fostul selectioner de la tineret il lauda pe Mirel Radoi. Ce spune despre Baluta

Romania e lider in Grupa C dupa primele meciuri disputate la EURO U21!

Romania U21 a invins Croatia cu 4-1. Golurile au fost inscrise de George Puscas, Ianis Hagi, Tudor Baluta si Adi Petre.

Daniel Isaila, fostul selectioner al nationalei de tineret a vorbit despre victoria pustilor lui Radoi. Isaila a declarat marti, la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca echipa are toate sansele sa invinga Croatia.

Acesta a revenit si a laudat planul tactic al lui Mirel Radoi, i-a prezis un viitor stralucit lui Tudor Baluta si a spus ca cel mai important este ca pustii sa joace cu incredere si pot produce si alte surprize placute.

"Am mare incredere in acesti baieti. Asa cum am spus, s-a dovedit ca avem viitor la echipa nationala. Sper din tot sufletul sa nu se opreasca aici, pentru ca au valoare si formeaza acolo un grup foarte unit. Momentul trebuie gestionat cu mult echilibru. Ei au dovedit, nu este prima data. Au experienta meciurilor puternice, meciurilor cu miza, in campania de calificare, au acea foame, acel entuziasm pozitiv, acea dorinta de afirmare, si asta conteaza enorm.

Tudor, daca continua pe linia asta, va avea toate sansele sa joace la echipe extrem de puternice din Europa. Deja a facut pasul intr-un campionat puternic. E important ca el sa mearga acolo sa joace cu incredere, pentru ca deja el este o certitudine: a jucat titular la prima reprezentativa a tarii.

Nu stiu despre schimbari. Nu cred ca echipa castigatoare nu se schimba. Depinde de planul tactic pe care l-a gandit Mirel. A pregatit foarte bine meciul din toate punctele de vedere. Am dominat tactic aceasta partida, am castigat clar. Vom intalni un alt adversar, depinde de strategia pe care o adopta.

Fiecare jucator trebuie sa respecte planul tactic, sa se subordoneze echipei, sa-si puna calitatile si efortul in slujba echipei. Uitati-va si la Ivan! Cineva spunea ca nu s-au evidentiat nici Man, nici Ianis si nici Ivan. Dar uitati-va ce pressing au facut, eficace, in momentul in care se pierdea mingea, ramaneam in pressing agresiv si i-am suprins pe croati", a declarat Daniel Isaila la Ora Exacta in Sport, la PRO X.