"Romania suprinzatoare!" Oferte de TOP anuntate pentru pustii lui Radoi dupa victoria cu Croatia la EURO U21: unde pot ajunge Ianis, Baluta sau Cicaldau

Romania a obtinut o victorie clara, 4-1, in meciul de debut la EURO U21!

Nationala de tineret a Romaniei, antrenata de Mirel Radoi, a reusit sa impresioneze dupa un meci foarte bun facut in fata Croatiei, in meciul de debut la EURO U21.

Evolutia pustilor lui Radoi a impresionat si la nivel international, astfel ca jurnalistul Gianluca Di Marzio anunta transferuri spectaculoase pentru mai multi jucatori ai nationalei U21 a Romaniei. "Supriza Romania: totul despre talentele din echipa U21", titreaza acesta.

Ianis Hagi, Tudor Baluta, Cristi Manea si Alexandru Cicaldau sunt cap de afis in randul echipelor din Europa.

Ajax Amsterdam este cel mai aproape sa il transfere pe Ianis Hagi, scrie Di Marzio, chiar daca mai sunt si alte echipe pe urmele sale.

Tudor Baluta a ajuns la Brighton in iarna, insa Udinese si Watford vor sa-l imprumute pe roman, in timp ce Cristi Manea e dorit de Spal, in Serie A.

Alexandru Cicaldau se pare ca a impresionat cel mai mult. Jurnalistul italian scrie ca Standard Liege, Lille, Olympique Lyon si Sevilla il urmaresc pe mijlocasul Craiovei.