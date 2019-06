EXCLUSIV | Reactia lui Gigi Becali dupa ce a aflat ca FCSB a picat cu Milsami Orhei in Europa League: "Pai noi vorbim de emotii acum?!"

FCSB va juca impotriva lui Milsami Orhei in turul 1 al UEFA Europa League!

FCSB debuteaza in Europa impotriva lui Milsami Orhei, echipa din Moldova la care vedete sunt Rata, Platica si Mitu. Craiova a picat cu echipa lui Essien, Sabail, din Azerbadjan, aflata la debutul in Europa.



Ca si FCSB, Milsami Orhei a luat titlul acum 4 ani. Doi romani, Surdu si Bud, au adus singurul titlu la Orhei, in 2015, la 10 ani de la infiintarea clubului.

Moldovenii au eliminat-o atunci pe Ludogorets, dar au ratat calificarea in Champions League si prima record de 200 de mii de dolari pentru fiecare jucator.

Patronul lui Milsami e nascut in Israel si e acuzat ca a furat 1 miliard de la Banca Moldovei.

FCSB joaca meciul tur cu moldovenii la Giurgiu. Bogdan Andone trebuie s-o duca pe FCSB in grupele Europa League.

Gigi Becali: "Nu putem sa vorbim de emotii acum"



"Nu putem sa vorbim de emotii acum! Asta e important, ca e deplasare mai usoara! Asta e norocul, ca jucam mai aproape", a spus Gigi Becali pentru ProTV.