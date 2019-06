ROMANIA U21 LA EURO | Contra si Sanmartean, distractie cu pustii de la U21. Titularii, la recuperare dupa victoria URIASA contra Croatiei

Mirel Radoi a primit intariri inaintea meciului cu Anglia. :)

Directorul sportiv Lucian Sanmartean si selectionerul de la nationala mare Cosmin Contra s-au bagat la joc alaturi de pustii lui Radoi. Antrenorul de la U21 n-a parut prea relaxat, in ciuda rezultatului excelent in fata Croatiei. Radoi a urmarit exercitiile de incalzire cu mapa in mana, apoi s-a sfatuit cu membrii staff-ului. Radoi e all-in inaintea meciului cu Anglia, de vineri seara (19:30, live pe WWW.SPORT.RO).



12 jucatori a avut Radoi la antrenament. Fotbalistii care au prins putine minute aseara si cei care n-au intrat deloc au facut sedinta la intensitate maxima, in timp ce titularii din partida cu Croatia au fost la recuperare.