Gigi Becali are un regret dupa ce a vazut meciul Romaniei cu Croatia de la EURO U21: "O sa valoreze 200 de milioane" Patronul FCSB, pariu nebun pe nationala lui Radoi

Romania U21 a invins Croatia cu 4-1 in meciul de debut de la Europeanul de tineret.

Evolutia buna a elevilor lui Mirel Radoi a fost urmarita si de Gigi Becali. Patronul de la FCSB are un mare regret dupa ce a vazut meciul cu Croatia.

Lui Becali ii pare rau ca nu l-a cumparat pe Tudor Baluta. El a fost vandut in iarna de Viitorul si a ajuns la Brighton in schimbul a 3 milioane de euro.

"Cel mai mult ma oftic ca nu l-am luat pe Baluta. O sa fie cel mai bun jucator, o sa valoreze 200 de milioane de euro", a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Becali pariaza pe victoria Romaniei in grupa!

Gigi Becali e incantat de echipa nationala de tineret si spune ca e convins ca pustii lui Radoi vor castiga si celelalte doua meciuri din grupa.

"Am fost sigur ca o sa-i batem. Avem o super echipa nationala. Am spus de la inceput ca o sa-i spulberam si o sa-i batem si pe englezi si pe francezi. Tot fotbalul romanesc are de castigat din asta. Valoarea jucatorilor romani va creste", a continuat Becali.