Benzema, alaturi de COLOSII fotbalului dupa golul cu Atalanta! Atacantul francez a intrat in ISTORIA Champions League

Benzema a desechis scorul in partida dintre Real Madrid si Atalanta, dupa ce a finalizat o faza rapida cu un sut in poarta goala.

Francezul lui Real s-a alaturat unor mari atacanti din istoria fotbalului dupa golul marcat cu Atalanta. Atacantul mai are nevoie de doar un gol pentru a-l egala pe un alt mare fost jucator al Realului, Raul Gonzalez, care este al patrulea cel mai bun marcator din istoria competitiei.

Amazing assist from Modric. And goal from Benzema⚽️ Real Madrid 1-0 Atalanta pic.twitter.com/bQoVqiHzHl