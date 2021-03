Dembele ar fi sutat mai bine! Vinicus a driblat toata apararea Atalantei, dar nu a putut trimite pe poarta singur cu portarul! Ramos s-a prabusit cand a vazut finalizarea

Real Madrid a jucat impotriva Atalantei din returul optimilor de finala din UEFA Champions League.

In tur, madrilenii s-au impus cu 1-0 si au plecat cu prima sansa la calificare. In minutul 34, Benzema a deschis scorul din pasa lui Modric. In minutul 53, brazilianul Vincius a facut o cursa incredibila in banda stranga si a ajuns in careul italienilor.

Jucatorul lui Zidane a driblat pe toata lumea si a ajuns singur cu portarul. Din pacate pentru el, Vinicius nu a fost in stare sa nimereasca poarta si a trimis pe langa.

Vinicius is incredible... Just the end product is missing.. The potential is all there.. pic.twitter.com/Uil9o6Gheh — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) March 16, 2021

Capitanului Sergio Ramos nu i-a venit sa creada cand a vazut si a cazut la pamant dupa ratara lui Vinicius.

VINICIUS DRIBBLED THEIR ENTIRE DEFENCE AND THEN HE AIMED AT THE ADVERTISEMENT BOARD

LOOK AT RAMOS AT THE END HE MADE HIM COLLAPSE pic.twitter.com/VjjlIz32v1 — Dr. T❄️???????? (@DoctorT_RM) March 16, 2021