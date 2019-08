"Gigi Becali este foarte capos!" Ce sanse sunt ca Mircea Lucescu sa vina la FCSB: "Va trebui sa faca o investitie majora!"

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Mircea Lucescu a fost in vestiarul celor de la FCSB inaintea partidei tur cu Mlada Boleslav. Gestul lui "Il Luce" a dat nastere multor discutii, speculatii si controverse.

Marius Niculae, fost jucator important la Dinamo, nu crede intr-un parteneriat Gigi Becali - Mircea Lucescu. Patronul FCSB nu isi permite sa-l aduca pe cel mai titrat antrenor roman nici macar in postura de consilier.

"Sincer, nu stiu daca s-ar putea intelege cu Gigi Becali. Pentru ca, din ce vad, Gigi Becali este foarte capos si nu il scoti din ale lui, iar Mircea Lucescu este un tip foarte inteligent, are o gandire pe termen lung. La majoritatea echipelor a stat pe termen lung si a facut proiect. Va fi destul de greu sa se inteleaga. In Romania va fi destul de greu ca cineva sa si-l permita pe Mircea Lucescu. In primul rand pentru ca el are o anumita conceptie. Tin minte ca atunci cand a venit la Rapid, la sfarsitul anilor '90, l-a obligat pe George Copos sa aiba o baza, sa aiba anumite conditii. Eu zic ca cine si-l va permite, va trebui sa faca o investitie majora", a declarat Marius Niculae la TelekomSport.