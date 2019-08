"Mie imi plac provocarile, e problema lui Ferreira de ce nu vrea sa vina la FCSB!" Marc nu se teme de Gigi Becali: "E fotbal, nu se poate intampla nimic grav!"

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Transfer pe repede inainte la FCSB. Andrei Marc a venit la FCSB, sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare.

Marc a declarat ca aseara a sunat telefonul care il anunta de transfer. In doar cateva ore, fundasul in varsta de 26 de ani a facut vizita medicala, a semnat contractul si a fost prezent si la prima sa conferinta de presa. Marc nu se teme de presiunea de la FCSB si de eventualele critici ale patronului Gigi Becali: "E fotbal, nu se poate intampla nimic grav!"

"Ma bucur ca am semnat cu FCSB! Pentru mine e un pas important in cariera. Aseara a sunat telefonul, o veste foarte buna. Chiar mi-a facut placere sa primesc acest telefon. Eram acasa, stateam in pat si am primit telefonul. Imi plac provocarile si vreau sa reusesc la FCSB. E problema lui Ferreira de ce nu vrea sa vina. E presiune, stiu, dar e fotbal, nu se poate intampla nimic grav. Eu cred ca sunt pregatit din punct de vedere fizic, acum totul se va vedea pe teren", a declarat Andrei Marc la conferinta de presa.